Матвей Мичков признан третьей звездой матча «Филадельфия» — «Эдмонтон»

Матвей Мичков признан третьей звездой матча «Филадельфия» — «Эдмонтон»
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков был признан экспертами НХЛ третьей звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (1:2 OT). На счету Мичкова единственная заброшенная шайба «Флайерз» на 36-й минуте в большинстве, таже в его статистике один силовой приём и два перехвата.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Макдэвид, Савуа) – 19:05     1:1 Мичков (Йорк, Конечны) – 35:38 (pp)     1:2 Рословик (Савуа) – 61:19    

Первой звездой матча стал автор победного гола «Эдмонтона» в овертайме нападающий Джек Рословик. Статус второй звезды достался чешскому голкиперу «Филадельфии» Даниэлю Владаржу, который отразил 30 из 32 броков в створ своих ворот (93,75%).

Видео: Мичков красивым финтом обыграл Федотова на тренировке «Флайерз»

«Филадельфия» уступила «Эдмонтону» в овертайме с голом Матвея Мичкова
