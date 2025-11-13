«Юта» отыгралась с 0:2 и победила «Баффало» в НХЛ. Сергачёв сделал голевой пас

В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 5:2. По ходу встречи «мамонты» уступали со счётом 0:2.

В составе победителей голами отметились Ник Десимоне, Клейтон Келлер (1+1), Ник Шмальц, Джон-Джейсон Петерка (1+1) и Лоусон Круз. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей во встрече. Другой россиянин, Дмитрий Симашев, в этой игре очков набрать не смог. У гостей дубль оформил Исак Росен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что «мамонты» прервали серию из трёх поражений, а «Сэйбрз» не знают побед уже четыре встречи подряд.

В следующем матче 15 ноября «Юта» также на своём льду сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Баффало» продолжит гостевую серию и встретится с «Колорадо Эвеланш». Эта игра состоится 14 ноября.

