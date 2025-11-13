Скидки
Юта Мамонт — Баффало Сэйбрз, результат матча 13 ноября 2025, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Сергачёв, Симашев

«Юта» отыгралась с 0:2 и победила «Баффало» в НХЛ. Сергачёв сделал голевой пас
Комментарии

В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 5:2. По ходу встречи «мамонты» уступали со счётом 0:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Росен (Куинн, Байрэм) – 05:33     0:2 Росен (Эстлунд) – 26:42     1:2 Десимоне (Карконе, Шмидт) – 30:42     2:2 Петерка (Марино, Сергачёв) – 40:52     3:2 Круз (Петерка, Макбэйн) – 43:22     4:2 Шмальц (Келлер) – 50:09     5:2 Келлер (Шмальц, Кули) – 59:34    

В составе победителей голами отметились Ник Десимоне, Клейтон Келлер (1+1), Ник Шмальц, Джон-Джейсон Петерка (1+1) и Лоусон Круз. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей во встрече. Другой россиянин, Дмитрий Симашев, в этой игре очков набрать не смог. У гостей дубль оформил Исак Росен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что «мамонты» прервали серию из трёх поражений, а «Сэйбрз» не знают побед уже четыре встречи подряд.

В следующем матче 15 ноября «Юта» также на своём льду сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Баффало» продолжит гостевую серию и встретится с «Колорадо Эвеланш». Эта игра состоится 14 ноября.

