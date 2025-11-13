«Нью-Йорк Рейнджерс» — абсолютно лучший гостевой и абсолютно худший домашний клуб НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» вышел на чистое первое место во всей НХЛ по количеству очков, набранных на выезде. После выездной победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3) в ночь с 12 на 13 ноября мск в активе «Рейнджерс» 17 очков в 10 гостевых матчах регулярного сезона — 2025/2026, у ближайшего преследователя «Лос-Анджелес Кингз» — 16 очков в 10 выездных играх.

При этом по очкам, набранным в домашних играх, «Рейнджерс» являются абсолютно худшим клубом во всей НХЛ — три очка в восьми матчах на своём льду. Примечательно, что и здесь ближайшим соседом ньюйоркцев является «Лос-Анджелес» — четыре очка в семи домашних играх.

