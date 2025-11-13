«Нью-Йорк Рейнджерс» — абсолютно лучший гостевой и абсолютно худший домашний клуб НХЛ
Поделиться
«Нью-Йорк Рейнджерс» вышел на чистое первое место во всей НХЛ по количеству очков, набранных на выезде. После выездной победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3) в ночь с 12 на 13 ноября мск в активе «Рейнджерс» 17 очков в 10 гостевых матчах регулярного сезона — 2025/2026, у ближайшего преследователя «Лос-Анджелес Кингз» — 16 очков в 10 выездных играх.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Фокс, Панарин) – 01:09 (pp) 0:2 Миллер (Зибанеджад) – 03:31 1:2 Сабурен (Дуглас, Финли) – 06:04 1:3 Лафреньер (Панарин, Суси) – 07:08 2:3 Гиргенсонс (Гурд, Бьёркстранд) – 13:59 2:4 Борген – 16:20 3:4 Гюнцель (Мозер) – 17:32 (sh) 3:5 Трочек (Панарин, Гавриков) – 38:19 3:6 Трочек (Вааканайнен, Панарин) – 45:03 3:7 Кайлли (Фокс) – 57:49
При этом по очкам, набранным в домашних играх, «Рейнджерс» являются абсолютно худшим клубом во всей НХЛ — три очка в восьми матчах на своём льду. Примечательно, что и здесь ближайшим соседом ньюйоркцев является «Лос-Анджелес» — четыре очка в семи домашних играх.
Видео: Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:21
-
08:10
-
07:50
-
07:44
-
07:41
-
07:11
-
06:52
-
06:44
-
06:29
-
06:23
-
06:19
-
06:14
-
05:43
-
05:22
-
04:20
-
03:38
- 12 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:10
-
23:08
-
22:45
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:02
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:34
-
21:30