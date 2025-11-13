Скидки
«Нью-Йорк Рейнджерс» — абсолютно лучший гостевой и абсолютно худший домашний клуб НХЛ

Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» вышел на чистое первое место во всей НХЛ по количеству очков, набранных на выезде. После выездной победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3) в ночь с 12 на 13 ноября мск в активе «Рейнджерс» 17 очков в 10 гостевых матчах регулярного сезона — 2025/2026, у ближайшего преследователя «Лос-Анджелес Кингз» — 16 очков в 10 выездных играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Фокс, Панарин) – 01:09 (pp)     0:2 Миллер (Зибанеджад) – 03:31     1:2 Сабурен (Дуглас, Финли) – 06:04     1:3 Лафреньер (Панарин, Суси) – 07:08     2:3 Гиргенсонс (Гурд, Бьёркстранд) – 13:59     2:4 Борген – 16:20     3:4 Гюнцель (Мозер) – 17:32 (sh)     3:5 Трочек (Панарин, Гавриков) – 38:19     3:6 Трочек (Вааканайнен, Панарин) – 45:03     3:7 Кайлли (Фокс) – 57:49    

При этом по очкам, набранным в домашних играх, «Рейнджерс» являются абсолютно худшим клубом во всей НХЛ — три очка в восьми матчах на своём льду. Примечательно, что и здесь ближайшим соседом ньюйоркцев является «Лос-Анджелес» — четыре очка в семи домашних играх.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

