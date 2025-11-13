Ассистентский покер Панарина в НХЛ, выход Синнера в полуфинал Итогового. Главное к утру
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, сборная России упустила победу в домашней товарищеской встрече с национальной командой Перу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Покер из ассистов Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Тампу». Василевского заменили.
- Синнер нанёс поражение Звереву в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP.
- Сборные России и Перу сыграли вничью в товарищеском матче.
- Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата, Шелтон потерял все шансы на плей-офф.
- Главный тренер сборной Перу жёстко раскритиковал состояние газона «Газпром Арены».
- 39-летний нападающий Халк забил 502-й гол за карьеру, отличившись в третьей игре кряду.
- В «Реале» одобрили переход Эндрика в «Лион» — Globo.
- «Филадельфия» уступила «Эдмонтону» в овертайме с голом Матвея Мичкова.
- Минское «Динамо» дома разгромило «Сибирь» со счётом 7:0.
- «Торпедо» забило пять голов в третьем периоде и одержало волевую победу над «Сочи».
- «Локомотив» победил «Спартак», забросив шесть шайб. Защитник Гернат оформил дубль.
- 46 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сан-Антонио», у Вембаньямы трипл-дабл.
- Никола Йокич установил один из рекордов результативности среди центровых в истории НБА.
- «Лейкерс» с Дончичем разгромно уступили «Оклахоме». У Гилджес-Александера — 30 очков.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии