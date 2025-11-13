Ассистентский покер Панарина в НХЛ, выход Синнера в полуфинал Итогового. Главное к утру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, сборная России упустила победу в домашней товарищеской встрече с национальной командой Перу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

