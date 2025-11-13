Скидки
13 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, теннис

Ассистентский покер Панарина в НХЛ, выход Синнера в полуфинал Итогового. Главное к утру
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, сборная России упустила победу в домашней товарищеской встрече с национальной командой Перу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Покер из ассистов Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Тампу». Василевского заменили.
  2. Синнер нанёс поражение Звереву в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP.
  3. Сборные России и Перу сыграли вничью в товарищеском матче.
  4. Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата, Шелтон потерял все шансы на плей-офф.
  5. Главный тренер сборной Перу жёстко раскритиковал состояние газона «Газпром Арены».
  6. 39-летний нападающий Халк забил 502-й гол за карьеру, отличившись в третьей игре кряду.
  7. В «Реале» одобрили переход Эндрика в «Лион» — Globo.
  8. «Филадельфия» уступила «Эдмонтону» в овертайме с голом Матвея Мичкова.
  9. Минское «Динамо» дома разгромило «Сибирь» со счётом 7:0.
  10. «Торпедо» забило пять голов в третьем периоде и одержало волевую победу над «Сочи».
  11. «Локомотив» победил «Спартак», забросив шесть шайб. Защитник Гернат оформил дубль.
  12. 46 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сан-Антонио», у Вембаньямы трипл-дабл.
  13. Никола Йокич установил один из рекордов результативности среди центровых в истории НБА.
  14. «Лейкерс» с Дончичем разгромно уступили «Оклахоме». У Гилджес-Александера — 30 очков.
