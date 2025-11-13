Передача Грицюка и хет-трик Немеца помогли «Нью-Джерси» одержать победу над «Чикаго»
Поделиться
В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бедард (Терявяйнен, Бертуцци) – 18:35 (pp) 1:1 Немец (Хишир, Майер) – 39:45 2:1 Слаггерт (Кревьер, Фолиньо) – 43:05 2:2 Мерсер (Хьюз, Грицюк) – 50:13 3:2 Лафферти (Фолиньо, Кревьер) – 53:34 3:3 Немец (Ноэсен, Хьюз) – 56:13 3:4 Немец (Маркстрём, Хьюз) – 63:28
Дублем в основное время матча в составе «Нью-Джерси» отметился Шимон Немец, ещё одну шайбу забросил Доусон Мерсер, которому ассистировал российский нападающий Арсений Грицюк. За «Чикаго» голы забили Коннор Бедард, Лэндон Слаггерт и Сэм Лафферти. Отметим, что «Нью-Джерси» трижды отыгрывались. В овертайме победу «дьяволам» принёс точный бросок Немеца, который оформил хет-трик.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:21
-
08:10
-
07:50
-
07:44
-
07:41
-
07:11
-
06:52
-
06:44
-
06:29
-
06:23
-
06:19
-
06:14
-
05:43
-
05:22
-
04:20
-
03:38
- 12 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:10
-
23:08
-
22:45
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:02
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:34
-
21:30