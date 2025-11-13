Передача Грицюка и хет-трик Немеца помогли «Нью-Джерси» одержать победу над «Чикаго»

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

Дублем в основное время матча в составе «Нью-Джерси» отметился Шимон Немец, ещё одну шайбу забросил Доусон Мерсер, которому ассистировал российский нападающий Арсений Грицюк. За «Чикаго» голы забили Коннор Бедард, Лэндон Слаггерт и Сэм Лафферти. Отметим, что «Нью-Джерси» трижды отыгрывались. В овертайме победу «дьяволам» принёс точный бросок Немеца, который оформил хет-трик.