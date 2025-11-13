Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чикаго – Нью-Джерси, результат матча 13 ноября 2025, счет 3:4 ОТ, НХЛ 2025/2026

Передача Грицюка и хет-трик Немеца помогли «Нью-Джерси» одержать победу над «Чикаго»
Комментарии

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бедард (Терявяйнен, Бертуцци) – 18:35 (pp)     1:1 Немец (Хишир, Майер) – 39:45     2:1 Слаггерт (Кревьер, Фолиньо) – 43:05     2:2 Мерсер (Хьюз, Грицюк) – 50:13     3:2 Лафферти (Фолиньо, Кревьер) – 53:34     3:3 Немец (Ноэсен, Хьюз) – 56:13     3:4 Немец (Маркстрём, Хьюз) – 63:28    

Дублем в основное время матча в составе «Нью-Джерси» отметился Шимон Немец, ещё одну шайбу забросил Доусон Мерсер, которому ассистировал российский нападающий Арсений Грицюк. За «Чикаго» голы забили Коннор Бедард, Лэндон Слаггерт и Сэм Лафферти. Отметим, что «Нью-Джерси» трижды отыгрывались. В овертайме победу «дьяволам» принёс точный бросок Немеца, который оформил хет-трик.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Арсений Грицюк высказался о подготовке к предстоящему матчу «Нью-Джерси» с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android