Результаты матчей НХЛ на 13 ноября 2025 года

В ночь на 13 ноября 2025 года продолжился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 13 ноября 2025 года (время московское):

«Тампа-Бэй Лайтнинг»– «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:7;

«Филадельфия Флайерз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2 ОТ;

«Юта Мамонт» – «Баффало Сэйбрз» — 5:2;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 27 очками после 17 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 25 очков после 17 встреч.