«Лос-Анджелес» — лучший гостевой и худший домашний клуб Западной конференции НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» является лучшим клубом на Западе НХЛ по количеству очков, набранных на выезде. В активе «Лос-Анджелеса» 16 очков в 10 гостевых матчах регулярного сезона — 2025/2026, у ближайшего преследователя «Колорадо Эвеланш» 15 очков в 10 выездных играх.

При этом по очкам, набранным в домашних играх, «Кингз» являются худшим клубом Западной конференции НХЛ — четыре очка в семи матчах на своём льду. Ближайшим соседом калифорнийцев является «Калгари Флэймз» — пять очков в семи домашних играх.

Абсолютно лучшим гостевым и одновременно абсолютно худшим домашним клубом во всей НХЛ по итогам игрового дня с 12 на 13 ноября мск стал «Нью-Йорк Рейнджерс».

