Расписание матчей ВХЛ на 13 ноября 2025 года

Сегодня, 13 ноября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 13 ноября 2025 года (время московское):

16:30. «Горняк-УГМК» – «Омские Крылья»;

17:00. «Югра» – «Олимпия»;

18:00. ЦСК ВВС – «Динамо» Спб;

19:00. АКМ – «Сокол»;

19:00. «Дизель» – «Динамо-Алтай»;

19:00. «Челны» – «СКА-ВМФ»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Металлург» Нк.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 39 очков в 24 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 37 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очка в 22 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.