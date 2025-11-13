Сегодня, 13 ноября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 13 ноября 2025 года (время московское):
16:30. «Горняк-УГМК» – «Омские Крылья»;
17:00. «Югра» – «Олимпия»;
18:00. ЦСК ВВС – «Динамо» Спб;
19:00. АКМ – «Сокол»;
19:00. «Дизель» – «Динамо-Алтай»;
19:00. «Челны» – «СКА-ВМФ»;
19:00. «Рязань-ВДВ» – «Металлург» Нк.
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 39 очков в 24 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 37 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очка в 22 играх).
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.