Расписание матчей МХЛ на 13 ноября 2025 года

Сегодня, 13 ноября, пройдут два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 13 ноября 2025 года (время московское):

16:30. «Стальные Лисы» – «Реактор»;

17:00. «Снежные Барсы» – «Омские Ястребы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 39 очками после 21 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.