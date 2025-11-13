Скидки
Главная Хоккей Новости

«Чтобы мы не расслаблялись». Костин высказался о трёхматчевой серии поражений «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Клим Костин высказался о трёхматчевой серии поражений омского клуба.

— У «Авангарда» три поражения подряд, ещё и голов почти нет. Что происходит?
— Самое главное – у нас позитивный настрой в раздевалке. Он не то что сохраняется, а только лучше становится после каждой тренировки. Понятно, что неудачные результаты, болельщики переживают, но упрекнуть не в чем любого игрока из состава. Мы все работаем в полную, пашем, просто не хватает удачи, как ни банально. Взять прошлую игру: шайба по ленточке четыре раза прокатилась, но не залетела. Из этого нужно тоже извлекать определённые уроки, такие серии заставляют нас играть в хоккей близкий к тому, что будет в плей-офф. Такие матчи нужны для того, чтобы мы не расслаблялись, не отходили от того хоккея, который должен быть в плей-офф. Думаю, что дело времени, те игроки, которые по 7-8 шайб за матч забрасывали в начале сезона, не могли разучиться это делать, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Климом Костиным читайте на «Чемпионате» в 10:30 мск.

