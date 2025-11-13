Шимон Немец стал самым молодым защитником в истории НХЛ с хет-триком и голом в овертайме

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме. Защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец оформил хет-трик, став автором победной шайбы в овертайме.

21-летний Немец стал самым молодым защитником в истории НХЛ с хет-триком и голом в овертайме. Всего в НХЛ Немец стал восьмым защитником с подобным достижением. Также Шимон стал лишь третьим защитником в истории «Нью-Джерси», оформившим хет-трик.

В текущем сезоне на счету Немеца 12 (4+8) очков в 17 матчах.