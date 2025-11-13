Шимон Немец стал самым молодым защитником в истории НХЛ с хет-триком и голом в овертайме
В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме. Защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец оформил хет-трик, став автором победной шайбы в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бедард (Терявяйнен, Бертуцци) – 18:35 (pp) 1:1 Немец (Хишир, Майер) – 39:45 2:1 Слаггерт (Кревьер, Фолиньо) – 43:05 2:2 Мерсер (Хьюз, Грицюк) – 50:13 3:2 Лафферти (Фолиньо, Кревьер) – 53:34 3:3 Немец (Ноэсен, Хьюз) – 56:13 3:4 Немец (Маркстрём, Хьюз) – 63:28
21-летний Немец стал самым молодым защитником в истории НХЛ с хет-триком и голом в овертайме. Всего в НХЛ Немец стал восьмым защитником с подобным достижением. Также Шимон стал лишь третьим защитником в истории «Нью-Джерси», оформившим хет-трик.
В текущем сезоне на счету Немеца 12 (4+8) очков в 17 матчах.
