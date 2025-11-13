«Хоккей — это не рутина, а шоу, так и должно быть». Назаров — о ярких матчах КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил последние матчи в КХЛ, в которых команды продемонстрировали красивую игру и высокую результативность.

«Накануне в КХЛ прошло много интересных матчей. Понравилась игра в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и СКА, с удовольствием посмотрел встречу «Спартака» с «Локомотивом». Бросалось в глаза, что многие команды действовали на льду с огоньком: немало заброшенных шайб и высокая результативность, драки, спорные моменты, неожиданные развязки и сюжеты. Тренеры и хоккеисты начинают понимать: хоккей — это не рутина, он превращается в шоу, так и должно быть. Отсюда и большое число болельщиков на трибунах, ведь зрителям всегда нравятся яркие матчи. Популярность хоккея на телевидении и в социальных сетях тоже растёт. Значит, выбрано правильное направление развития», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.