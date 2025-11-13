Костин: в Омске болельщики приходят не просто пивка попить. Разбираются в хоккее

Нападающий «Авангарда» Клим Костин заявил, что омские болельщики разбираются в хоккее. Форвард вернулся в «Авангард» спустя несколько лет выступлений в НХЛ.

— Клим, ты не был в Омске с конца апреля 2021-го, когда проходил чемпионский парад. С какими чувствами вернулся в город?

— Я примерно представлял, что это за город, насколько здесь важен хоккей, насколько болельщики разбираются в игре, что не просто приходят пивка попить. Ребята здесь выкладываются на полную программу, даже если что-то не получается, потому что люди на трибунах хотят, чтобы за них бились. Так что был готов к высоким ожиданиям, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.