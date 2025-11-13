Скидки
Костин: лучше, чем «Джи-Драйв-Арена», я в своей жизни стадиона не видел. Даже учитывая НХЛ

Комментарии

Нападающий «Авангарда» Клим Костин заявил, что «Джи-Драйв-Арена» в Омске является лучшей, на которой он выступал, включая стадионы Национальной хоккейной лиги.

— Впечатляет арена в Омске?
— Конечно, впечатляет. Я даже скажу, что лучше, чем «Джи-Драйв-Арена», я в своей жизни стадиона не видел. Даже учитывая арены в НХЛ. Это если брать комплексно: шикарный внешний облик, внутри всё по последнему писку моды, потрясающий спортивный и восстановительный блок. Есть даже некоторые вещи, которые я никогда не видел: например, некоторые аппараты для восстановления, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Климом Костиным читайте на «Чемпионате»
«Всё ждали-ждали чего-то с НХЛ – только время потеряли». Интервью с Климом Костиным
