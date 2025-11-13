Костин: лучше, чем «Джи-Драйв-Арена», я в своей жизни стадиона не видел. Даже учитывая НХЛ

Нападающий «Авангарда» Клим Костин заявил, что «Джи-Драйв-Арена» в Омске является лучшей, на которой он выступал, включая стадионы Национальной хоккейной лиги.

— Впечатляет арена в Омске?

— Конечно, впечатляет. Я даже скажу, что лучше, чем «Джи-Драйв-Арена», я в своей жизни стадиона не видел. Даже учитывая арены в НХЛ. Это если брать комплексно: шикарный внешний облик, внутри всё по последнему писку моды, потрясающий спортивный и восстановительный блок. Есть даже некоторые вещи, которые я никогда не видел: например, некоторые аппараты для восстановления, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.