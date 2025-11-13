Сборная России по следж‑хоккею примет участие в чемпионате мира в дивизионе С

Международный паралимпийский комитет подтвердил право сборной России по следж‑хоккею участвовать в чемпионате мира в дивизионе С. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что благодаря этому решению российская сборная может побороться за отбор на Паралимпийские игры 2030 года.

«МПК направил в ПКР информацию, подтверждающую право сборной команды России по следж‑хоккею участвовать в ЧМ в дивизионе С. Соревнования запланированы на следующий год, однако место их проведения и состав участников ещё не определены.

Для отбора на Паралимпийские игры 2030 года сборной России необходимо будет последовательно пройти квалификацию, выступая в дивизионах С и В, после чего успешно выступить в высшем дивизионе. Мы продолжаем работу с IPC по организации участия наших спортсменов в соревнованиях», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».