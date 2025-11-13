«Дедунов мне тогда спас жизнь, грубо говоря». Костин — об эпизоде из финала Кубка Гагарина

Нападающий «Авангарда» Клим Костин вспомнил победный гол Павла Дедунова в меньшинстве в четвёртом матче финала Кубка Гагарина 2021 года с ЦСКА.

— У меня перед глазами картина, как Дедунов забивает ЦСКА в овертайме четвёртого матча финала и ты буквально вылетаешь из штрафного бокса. Мощное воспоминание для тебя?

— О, конечно! Я тогда весь спектр эмоций пережил, пока сидел на скамейке штрафников. Мне тогда дали такое спорное удаление для овертайма матча финала, если честно, был немного шокирован. Соответственно, было страшно смотреть на Боба Хартли, сидя на скамейке. Дедунов мне тогда, грубо говоря, спас жизнь (смеётся). Когда он забил, у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Конкретных деталей того эпизода не вспомню, но точно был выход «2 в 1», и Дед тогда бросил в ближний угол под самую перекладину. Настоящая минута славы для него, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.