Иван Морозов и ещё два хоккеиста «Спартака» включены в пул тестирования РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в свой обновлённый расширенный пул допинг-тестирования трёх хоккеистов «Спартака», включая отбывшего дисквалификацию за употребление кокаина нападающего Ивана Морозова, сообщает ТАСС.

Всего в обновлённый пул тестирования включены 22 игрока Континентальной хоккейной лиги, среди которых трое представителей «Спартака». Под контроль РУСАДА также попали Никита Коростелёв и Адам Ружичка.

Спортсмены, включённые в пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своём местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

2 ноября стало известно, что РУСАДА сократило срок отстранения Морозова с четырёх лет до одного месяца. Его дисквалификация закончилась 14 октября. В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.