Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Доверился агенту, не понимал, что творится за кулисами». Костин — о переходе в «Авангард»

«Доверился агенту, не понимал, что творится за кулисами». Костин — о переходе в «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Клим Костин заявил, что доверился агенту, который упустил шанс подписать контракт с клубом НХЛ.

— Твой переход в «Авангард» стал настоящей эпопеей. Как с твоей стороны всё происходило?
— У меня это лето скомканное получилось, потому что я встретил девушку, этим же летом мы поженились. И пока шёл этот процесс, я немного отстранился от хоккея, доверил всё в руки агента. Получилось, что всё чуть подзатянулось, и я понял, что пахнет жареным, что сезон уже начался и в России, и в Америке. Вот эти обещания, что сейчас-сейчас договоримся, я просто не понимал, что происходит за кулисами. Мне хотелось ясности, и мне пришёл на помощь агент Станислав Романов, и мы в спокойном режиме обо всём договорились с «Авангардом».

Как я понимаю, и я был в неведении, и Омск в неведении, чего хочу я. Наверное, какое-то было недопонимание моего предыдущего агента с клубом, какие-то закулисные игры, о которых я не имел понятия. Слава богу, получилось в итоге так, как получилось, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Климом Костиным читайте на «Чемпионате»
«Всё ждали-ждали чего-то с НХЛ – только время потеряли». Интервью с Климом Костиным
Эксклюзив
«Всё ждали-ждали чего-то с НХЛ – только время потеряли». Интервью с Климом Костиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android