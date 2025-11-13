«Доверился агенту, не понимал, что творится за кулисами». Костин — о переходе в «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Клим Костин заявил, что доверился агенту, который упустил шанс подписать контракт с клубом НХЛ.

— Твой переход в «Авангард» стал настоящей эпопеей. Как с твоей стороны всё происходило?

— У меня это лето скомканное получилось, потому что я встретил девушку, этим же летом мы поженились. И пока шёл этот процесс, я немного отстранился от хоккея, доверил всё в руки агента. Получилось, что всё чуть подзатянулось, и я понял, что пахнет жареным, что сезон уже начался и в России, и в Америке. Вот эти обещания, что сейчас-сейчас договоримся, я просто не понимал, что происходит за кулисами. Мне хотелось ясности, и мне пришёл на помощь агент Станислав Романов, и мы в спокойном режиме обо всём договорились с «Авангардом».

Как я понимаю, и я был в неведении, и Омск в неведении, чего хочу я. Наверное, какое-то было недопонимание моего предыдущего агента с клубом, какие-то закулисные игры, о которых я не имел понятия. Слава богу, получилось в итоге так, как получилось, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.