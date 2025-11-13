Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрём сделал передачу под синюю линию на победный гол в овертайме

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

Вратарь «Нью-Джерси» Якоб Маркстрём сделал передачу под синюю линию на победный гол в овертайме. Шайба пролетела через всю площадку точно на клюшку защитника Шимона Немеца, который забил победный гол и оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что для Маркстрёма эта передача стала второй в текущем сезоне НХЛ.