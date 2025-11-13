Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Костин: когда были варианты в НХЛ, мы чего-то ждали, непонятно чего. Я упустил момент

Костин: когда были варианты в НХЛ, мы чего-то ждали, непонятно чего. Я упустил момент
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Клим Костин заявил, что планировал подписать контракт с клубом НХЛ, но упустил момент и решил продолжить карьеру в КХЛ.

— Но ты сам до последнего хотел цепляться за шансы в НХЛ?
— Да, просто когда были предложения и был шанс подписать контракт в НХЛ, мы всё равно чего-то ждали, непонятно чего. Я был немного занят личной жизнью, поэтому где-то упустил момент, когда надо было включаться самому и вносить ясность. Всё оставил в руках других людей, сейчас понимаю, что это была только моя вина. Под конец лета уже понял, что лучше остаться в России, играть здесь, получить шанс состояться как хоккеист. Всё-таки уже 26 лет, невозможно постоянно цепляться за эти минимальные возможности в НХЛ, когда игрового времени дают совсем немного. Можно просто себя потерять как игрока. Понял, что нужно перезагрузиться, почувствовать себя важной частью команды, и «Авангард» идеально подходил для этой цели, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Климом Костиным читайте на «Чемпионате»
«Всё ждали-ждали чего-то с НХЛ – только время потеряли». Интервью с Климом Костиным
Эксклюзив
«Всё ждали-ждали чего-то с НХЛ – только время потеряли». Интервью с Климом Костиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android