Костин: когда были варианты в НХЛ, мы чего-то ждали, непонятно чего. Я упустил момент

Нападающий «Авангарда» Клим Костин заявил, что планировал подписать контракт с клубом НХЛ, но упустил момент и решил продолжить карьеру в КХЛ.

— Но ты сам до последнего хотел цепляться за шансы в НХЛ?

— Да, просто когда были предложения и был шанс подписать контракт в НХЛ, мы всё равно чего-то ждали, непонятно чего. Я был немного занят личной жизнью, поэтому где-то упустил момент, когда надо было включаться самому и вносить ясность. Всё оставил в руках других людей, сейчас понимаю, что это была только моя вина. Под конец лета уже понял, что лучше остаться в России, играть здесь, получить шанс состояться как хоккеист. Всё-таки уже 26 лет, невозможно постоянно цепляться за эти минимальные возможности в НХЛ, когда игрового времени дают совсем немного. Можно просто себя потерять как игрока. Понял, что нужно перезагрузиться, почувствовать себя важной частью команды, и «Авангард» идеально подходил для этой цели, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.