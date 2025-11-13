Костин рассказал о разговоре с Ги Буше перед подписанием контракта с «Авангардом»

Нападающий «Авангарда» Клим Костин рассказал о разговоре с главным тренером Ги Буше перед подписанием контракта с омским клубом.

— Ты прилетел в Омск со всеми вещами, но действительно не было гарантий, что подпишешь контракт?

— Конечно, была ещё предусмотрена беседа с Ги Буше, но я понимал, что лечу в один конец и чтобы подписать контракт. У меня не было сомнений в моём трудолюбии, моей трудоспособности, я приехал сюда не просто номер отбывать, и это как раз то, что хотел от меня услышать Ги. Он строит здесь команду из бойцов, которые выкладываются в каждом матче по полной программе, у меня были такие же цели и задачи, так что финальный разговор с ним можно назвать просто формальностью, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.