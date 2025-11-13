Костин: первое время считал Хартли маразматиком. Мне было 20, я хотел с шайбочкой побегать

Нападающий «Авангарда» Клим Костин вспомнил о работе с главным тренером Бобом Хартли во время выступления за омский клуб в 2021 году. В тот сезон «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.

— Как в 2021 году сложилась твоя тройка с Корбаном Найтом и Ридом Буше? Это ведь не сразу произошло.

— Конечно, далеко не сразу. Первые два месяца я вообще мучился, потому что не понимал сначала, какая разница, как ты в зоне обороны поставишь свои коньки или клюшку или почему тренер делает такой акцент на детали. Даже слегка маразматиком Боба считал (смеётся). Но опыт приходит с годами, и когда ты долго слушаешь такого человека, как Хартли, совершенствуешься, то понимаешь, что на результат матчей влияют именно такие мелкие вещи. Если ты в совокупности их выполняешь правильно, то и счёт на табло всегда в твою пользу.

Я должен был это пройти, мне было 20 лет, я ещё многого не понимал, мне просто хотелось побегать с шайбочкой. Так что вот как раз и был такой переломный момент, после этого уже начал понимать, как работает хоккей, как работает плей-офф, как выигрываются кубки, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.