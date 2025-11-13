Скидки
Хоккей

Костин подробно объяснил, почему хоккей «Авангарда» при Буше нельзя считать прямолинейным

Костин подробно объяснил, почему хоккей «Авангарда» при Буше нельзя считать прямолинейным
Нападающий «Авангарда» Клим Костин объяснил, почему хоккей омской команды при главном тренере Ги Буше нельзя считать прямолинейным.

— Объясни как хоккеист, почему у сегодняшнего «Авангарда» не прямолинейный стиль?
— Прямолинейный хоккей – это когда от всех игроков требуют забрасывать шайбу в зону, бежать за ней, просто наваливаться на ворота. Мы же на тренировках отрабатываем разные комбинации в зоне соперника, Буше – тот человек, который требует от нас не отбрасываться от шайбы, искать партнёра, просчитывать ход развития атаки. Вбросы только в том случае, когда ты не видишь дальнейшего продвижения через пас, и только для того, чтобы не обрезаться. У нас так: шайбу глубоко в зону завёз, защитники синюю линию закрыли – всё, пожалуйста, дальше импровизируй, насколько хватит фантазии. Такой хоккей нельзя назвать прямолинейным.

— Поперечные передачи в зоне атаки не под запретом?
— Конечно, нет, мы их отрабатываем на тренировках, все эти подкидки над клюшкой, между коньков. Буше требует от нас быть уверенными в себе, всегда говорит нам, что он в этой команде собрал лучших хоккеистов и верит, что мы можем отдать любую передачу, можем обыграть любого соперника один в один. Запрещены только какие-то поперечные передачи в средней зоне, когда там с неудобной руки и через десять клюшек. Ну их делать абсурдно, ребята сами это понимают, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Климом Костиным читайте на «Чемпионате»
«Всё ждали-ждали чего-то с НХЛ – только время потеряли». Интервью с Климом Костиным
Эксклюзив
«Всё ждали-ждали чего-то с НХЛ – только время потеряли». Интервью с Климом Костиным
