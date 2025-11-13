Костин подробно объяснил, почему хоккей «Авангарда» при Буше нельзя считать прямолинейным

Нападающий «Авангарда» Клим Костин объяснил, почему хоккей омской команды при главном тренере Ги Буше нельзя считать прямолинейным.

— Объясни как хоккеист, почему у сегодняшнего «Авангарда» не прямолинейный стиль?

— Прямолинейный хоккей – это когда от всех игроков требуют забрасывать шайбу в зону, бежать за ней, просто наваливаться на ворота. Мы же на тренировках отрабатываем разные комбинации в зоне соперника, Буше – тот человек, который требует от нас не отбрасываться от шайбы, искать партнёра, просчитывать ход развития атаки. Вбросы только в том случае, когда ты не видишь дальнейшего продвижения через пас, и только для того, чтобы не обрезаться. У нас так: шайбу глубоко в зону завёз, защитники синюю линию закрыли – всё, пожалуйста, дальше импровизируй, насколько хватит фантазии. Такой хоккей нельзя назвать прямолинейным.

— Поперечные передачи в зоне атаки не под запретом?

— Конечно, нет, мы их отрабатываем на тренировках, все эти подкидки над клюшкой, между коньков. Буше требует от нас быть уверенными в себе, всегда говорит нам, что он в этой команде собрал лучших хоккеистов и верит, что мы можем отдать любую передачу, можем обыграть любого соперника один в один. Запрещены только какие-то поперечные передачи в средней зоне, когда там с неудобной руки и через десять клюшек. Ну их делать абсурдно, ребята сами это понимают, — сказал Костин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.