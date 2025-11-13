Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Рейнджерс» оценил высокую результативность Панарина в последних матчах

Главный тренер «Рейнджерс» оценил высокую результативность Панарина в последних матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан отметил повышение результативности нападающего Артемия Панарина в последних матчах. Россиянин набрал девять очков в последних четырёх играх после шести подряд матчей без набранных очков.

«Думаю, когда он в лучшей форме, шайба следует за ним по пятам. Он находит способ часто её получить. Вероятно, этому есть ряд причин, но именно так выглядит игра, когда он в лучшей форме. Думаю, он также представляет угрозу вне зоны атаки. У него есть удивительная способность задерживать или замедлять игру, пропускать её через себя, а затем создавать моменты. Думаю, он становится лучше в плане поддержки игры в зоне нападения. Мы стараемся подтолкнуть его быть немного ближе к партнёрам по звену, и, по-моему, у него это получается лучше», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Панарина не остановить! Оформил покер из передач и помог устроить кошмар для Василевского
Видео
Панарина не остановить! Оформил покер из передач и помог устроить кошмар для Василевского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android