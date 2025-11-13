КХЛ представила новый формат разделения команд на предстоящий Матч звёзд КХЛ, который состоится 7 и 8 февраля в Екатеринбурге.

Игроки будут разбиты на четыре команды, которые сыграют мини-турнир в формате «4 на 4». В каждом матче зрители увидят два периода по 10 минут игрового времени, количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.

Командой-хозяином звёздного уикенда станет KHL Ural Stars – сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars – игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. KHL RUS Stars соберёт лучших российских игроков, а в сборную молодых звёзд попадут хоккеисты, рождённые с 1 января 2003 года. По итогам Кубка Вызова МХЛ на Матч звёзд КХЛ попадут два игрока, которые займут места в составе сборной молодых звёзд.