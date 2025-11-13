Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ представила новый формат разделения команд на предстоящий Матч звёзд КХЛ

КХЛ представила новый формат разделения команд на предстоящий Матч звёзд КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

КХЛ представила новый формат разделения команд на предстоящий Матч звёзд КХЛ, который состоится 7 и 8 февраля в Екатеринбурге.

Игроки будут разбиты на четыре команды, которые сыграют мини-турнир в формате «4 на 4». В каждом матче зрители увидят два периода по 10 минут игрового времени, количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.

Командой-хозяином звёздного уикенда станет KHL Ural Stars – сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars – игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. KHL RUS Stars соберёт лучших российских игроков, а в сборную молодых звёзд попадут хоккеисты, рождённые с 1 января 2003 года. По итогам Кубка Вызова МХЛ на Матч звёзд КХЛ попадут два игрока, которые займут места в составе сборной молодых звёзд.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android