«Уверенность в порядке, теперь сплю крепко». Панарин об увеличении своей результативности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что сейчас он чувствует себя гораздо увереннее с момента увеличения его результативности. Россиянин набрал девять очков в последних четырёх играх после шести подряд матчей без набранных очков. В последних двух матчах «Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл Предаторз» (6:3) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3).

«Думаю, мы забили много голов в последних двух играх, но при этом ничего не меняли. Просто шайба теперь залетает в ворота. Сейчас моя уверенность в себе в порядке. Лучше, чем раньше. Сегодня я сплю крепко и вижу хорошие сны», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.