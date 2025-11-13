Скидки
Хоккей

«Уверенность в порядке, теперь сплю крепко». Панарин об увеличении своей результативности

«Уверенность в порядке, теперь сплю крепко». Панарин об увеличении своей результативности
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что сейчас он чувствует себя гораздо увереннее с момента увеличения его результативности. Россиянин набрал девять очков в последних четырёх играх после шести подряд матчей без набранных очков. В последних двух матчах «Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл Предаторз» (6:3) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Фокс, Панарин) – 01:09 (pp)     0:2 Миллер (Зибанеджад) – 03:31     1:2 Сабурен (Дуглас, Финли) – 06:04     1:3 Лафреньер (Панарин, Суси) – 07:08     2:3 Гиргенсонс (Гурд, Бьёркстранд) – 13:59     2:4 Борген – 16:20     3:4 Гюнцель (Мозер) – 17:32 (sh)     3:5 Трочек (Панарин, Гавриков) – 38:19     3:6 Трочек (Вааканайнен, Панарин) – 45:03     3:7 Кайлли (Фокс) – 57:49    

«Думаю, мы забили много голов в последних двух играх, но при этом ничего не меняли. Просто шайба теперь залетает в ворота. Сейчас моя уверенность в себе в порядке. Лучше, чем раньше. Сегодня я сплю крепко и вижу хорошие сны», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

