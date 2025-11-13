Скидки
Бушар уступил лишь Коффи по скорости набора 250 очков среди защитников в истории «Ойлерз»

Бушар уступил лишь Коффи по скорости набора 250 очков среди защитников в истории «Ойлерз»
26-летний защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1 ОТ). На его счету стало 250 очков в 365 играх за «Ойлерз» в регулярках.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Макдэвид, Савуа) – 19:05     1:1 Мичков (Йорк, Конечны) – 35:38 (pp)     1:2 Рословик (Савуа) – 61:19    

Это второй результат в истории клуба для защитников. Быстрее до этой отметки добирался только Пол Коффи – 250 очков за 260 игр. В текущем сезоне Бушар набрал 12 (3+9) очков в 18 матчах. Его показатель полезности «-9» – худший среди игроков обороны «Эдмонтона».

На данный момент «Эдмонтон» занимает восьмое место в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче «нефтяники» встретятся с «Коламбус Блю Джекетс».

