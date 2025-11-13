«Авангард» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск
Поделиться
Сегодня, 13 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды обменялись победами. На данный момент «Авангард» имеет трёхматчевую серию поражений.
«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» расположился на пятой строчке в таблице Востока КХЛ.
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
11:10
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:25
-
10:20
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:40