«Авангард» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 13 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды обменялись победами. На данный момент «Авангард» имеет трёхматчевую серию поражений.

«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» расположился на пятой строчке в таблице Востока КХЛ.