Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» подписало полноценный контракт с защитником Ильёй Хохловым

«Торпедо» подписало полноценный контракт с защитником Ильёй Хохловым
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам просмотрового периода защитник Илья Хохлов подписал полноценный контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до окончания сезона-2025/2026 годов.

За нижегородскую команду Илья успел сыграть три матча, каждый из которых оказался победным. В среднем защитник проводил на льду около десяти минут, и при нём команда пропустила лишь одну шайбу в свои ворота.

На счету Ильи 464 проведённых матча в Континентальной хоккейной лиге, он заработал 124 очка, забросив 36 шайб и отдав 88 результативных передач. Показатель полезности — «-34». В сезоне-2022/2023 игрок обороны стал лучшим бомбардиром нижнекамцев среди защитников. Годом ранее занял вторую позицию по данному показателю в Череповце.

Материалы по теме
Фото
Семь нижегородских клубов сыграют в специальной форме в рамках проекта «Вместе за Нижний»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android