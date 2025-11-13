«Торпедо» подписало полноценный контракт с защитником Ильёй Хохловым

По итогам просмотрового периода защитник Илья Хохлов подписал полноценный контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до окончания сезона-2025/2026 годов.

За нижегородскую команду Илья успел сыграть три матча, каждый из которых оказался победным. В среднем защитник проводил на льду около десяти минут, и при нём команда пропустила лишь одну шайбу в свои ворота.

На счету Ильи 464 проведённых матча в Континентальной хоккейной лиге, он заработал 124 очка, забросив 36 шайб и отдав 88 результативных передач. Показатель полезности — «-34». В сезоне-2022/2023 игрок обороны стал лучшим бомбардиром нижнекамцев среди защитников. Годом ранее занял вторую позицию по данному показателю в Череповце.