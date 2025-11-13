Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Авангард» — «Трактор»: в составе омичей в атаке сыграют два защитника

Сегодня, 13 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе омского клуба в матче в атаке сыграют два защитника — Вячеслав Войнов и Михаил Гуляев.

Состав «Авангарда»:

Фото: «Авангард»

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды обменялись победами. На данный момент «Авангард» имеет трёхматчевую серию поражений.

«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» расположился на пятой строчке в таблице Востока КХЛ.