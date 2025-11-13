«Авангард» — «Трактор»: в составе омичей в атаке сыграют два защитника

Сегодня, 13 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе омского клуба в матче в атаке сыграют два защитника — Вячеслав Войнов и Михаил Гуляев.
Состав «Авангарда»:
Фото: «Авангард»
Состав «Трактора»:
Фото: «Трактор»
Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды обменялись победами. На данный момент «Авангард» имеет трёхматчевую серию поражений.
«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» расположился на пятой строчке в таблице Востока КХЛ.