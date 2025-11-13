«Ак Барс» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 13 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 34 очка после 25 матчей. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице Запада КХЛ, набрав 31 очко после 24 встреч. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.