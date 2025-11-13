Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

«Ак Барс» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 34 очка после 25 матчей. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице Запада КХЛ, набрав 31 очко после 24 встреч. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Вратарь «Ак Барса» Билялов вышел на чистое пятое место по числу побед в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android