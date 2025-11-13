Скидки
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о проблемах с составом омского клуба

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о проблемах с составом омского клуба
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед игрой с «Трактором» рассказал о проблемах с составом омского клуба.

«Мы с августа только и делаем, что перестраиваем схему игры. К сожалению, мы ещё ни разу не сыграли оптимальными составом. Волков и Прохоркин заболели, но мы рассчитываем, что в следующем матче они сыграют. Также в поездку ждём Пономарёва и Якупова — и вот там мы должны увидеть всю команду в полном составе», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в сегодняшней встрече с «Трактором» в нападении «ястребов» сыграют два защитника — Вячеслав Войнов и Михаил Гуляев.

