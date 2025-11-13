Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов — об Овечкине: будем рады видеть в КХЛ игрока мирового класса

Морозов — об Овечкине: будем рады видеть в КХЛ игрока мирового класса
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что будет рад возвращению капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ.

«Это решение, конечно, зависит только от Александра. Мы желаем ему удачи и успешного сезона. Главное, чтобы команда его поддержала и он смог провести чемпионат на своём привычно высоком уровне. А где продолжать карьеру и как строить дальнейший путь — это его личное решение. Мы, безусловно, будем рады видеть в лиге игрока мирового класса», — приводит слова Морозова «РИА Новости Спорт».

Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.

Материалы по теме
Морозов: Овечкин разойдётся и проведёт такой же результативный сезон, как и предыдущий
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android