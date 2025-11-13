Морозов — об Овечкине: будем рады видеть в КХЛ игрока мирового класса

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что будет рад возвращению капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ.

«Это решение, конечно, зависит только от Александра. Мы желаем ему удачи и успешного сезона. Главное, чтобы команда его поддержала и он смог провести чемпионат на своём привычно высоком уровне. А где продолжать карьеру и как строить дальнейший путь — это его личное решение. Мы, безусловно, будем рады видеть в лиге игрока мирового класса», — приводит слова Морозова «РИА Новости Спорт».

Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.