«Сначала не связалось воедино». Тренер «Шанхая» — об игре китайского клуба в России

,
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли рассказал о решении принять приглашение в китайский клуб.

– Как вы узнали о возможности потренировать китайский клуб в России?
– Хороший вопрос! В каком-то смысле это пришло из ниоткуда. Мы рассматривали многие варианты в Северной Америке и НХЛ. Я знал о многих лигах в Европе. О КХЛ не так много. И об этой команде я вообще ничего не знал. Жерару [Галлану] позвонили, так всё и началось. Потом Жерар позвонил мне, мы решили рассмотреть предложение. И завертелось.

– Вам удалось понять, как связаны Россия и Китай в этом контексте?
– Сначала как-то не связалось воедино. В первую очередь думал о Санкт-Петербурге, потому что работать нужно здесь. А дальше собирал информацию маленькими шажками. Когда мы начали узнавать о клубе и его связи с Шанхаем, это становилось всё интереснее. Для меня это всё ещё интересно, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Майком Келли читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 ноября, в 10:00 мск.

