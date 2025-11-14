Скидки
Хоккей

Экс-тренер «Вегаса»: надеялись, что в финале Кубка Стэнли Кузнецов не будет так хорош

,
Комментарии

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли, который ранее работал в «Вегас Голден Найтс», рассказал об игре нападающего Евгения Кузнецова в финале Кубка Стэнли — 2018 за «Вашингтон Кэпиталз».

– В разговоре о «Вашингтоне» вы упомянули Овечкина, Уилсона, Холтби, но ни слова не сказали про Евгения Кузнецова. А ведь многие считали, что «Конн Смайт» должен был забирать он.
– Да, он провёл отличный плей-офф, здорово сыграл против нас. Мы надеялись, что он не будет так хорош, но он был, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.

В финальной серии Кубка Стэнли — 2018 «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счётом 4-1.

Комментарии
