Главная Хоккей Новости

«Оттава» подписала контракт с нападающим Пинто на общую сумму $ 30 млн

Комментарии

«Оттава Сенаторз» подписала соглашение с нападающим Шейном Пинто на четыре года на общую сумму $ 30 млн. Кэпхит 25-летнего форвард составил $ 7,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

«Сенаторз» выбрали Пинто под 32-м общим номером на драфте в 2019 году. Он провёл за клуб 233 матча с учётом плей-офф и набрал 123 (60+63) очка. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 14 (8+6) очков в 17 встречах при показателе полезности «+2».

В нынешнем сезоне «Оттава» провела 17 матчей, в которых набрала 20 очков. «Сенаторз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

