Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер «Рейнджерс»: то, что умеет Панарин, нереально. Для него нужны отдельные правила

Экс-тренер «Рейнджерс»: то, что умеет Панарин, нереально. Для него нужны отдельные правила
,
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли, который ранее работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», высоко оценил игру нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина.

– С Капризовым вы не знакомы, а вот с Панариным очень даже.
– Помните, я сказал, что Марк-Андре Флёри обожает игру? То же самое я бы сказал про Хлебушка. Это как постоянно быть маленьким весёлым ребёнком внутри, и эта свежесть и непринуждённость распространяется на коллектив. Кажется, что всё происходит по наитию легко и просто, команда идёт за ним следом. Я никогда не тренировал такого опытного игрока. То, что он может сделать на площадке – это нереально. С таким парнем, как Хлебушек, у тебя сначала есть правила для команды, а затем отдельные правила для него самого, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Майком Келли читайте на «Чемпионате»
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
Эксклюзив
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android