Экс-тренер «Рейнджерс»: то, что умеет Панарин, нереально. Для него нужны отдельные правила

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли, который ранее работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», высоко оценил игру нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина.

– С Капризовым вы не знакомы, а вот с Панариным очень даже.

– Помните, я сказал, что Марк-Андре Флёри обожает игру? То же самое я бы сказал про Хлебушка. Это как постоянно быть маленьким весёлым ребёнком внутри, и эта свежесть и непринуждённость распространяется на коллектив. Кажется, что всё происходит по наитию легко и просто, команда идёт за ним следом. Я никогда не тренировал такого опытного игрока. То, что он может сделать на площадке – это нереально. С таким парнем, как Хлебушек, у тебя сначала есть правила для команды, а затем отдельные правила для него самого, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.