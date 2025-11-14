«Думал: если Ови заведётся, у нас проблемы». Экс-тренер «Вегаса» — о финале Кубка Стэнли

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли, который ранее работал в «Вегас Голден Найтс», рассказал об игре нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в финале Кубка Стэнли — 2018.

– Получается, в финале магия от вас отвернулась?

– Нет, просто «Вашингтон» был лучшей командой. Был один момент. Мы выиграли первый матч, а во втором проигрывали 3:2. И до конца оставалось около двух минут. У нас появилась возможность сравнять счёт.

– А потом Холтби сделал тот самый сейв.

– Холтби сделал тот самый сейв. И ведь ворота были полностью открыты. А Холтби просто взял и перекрыл их своей клюшкой. Когда это произошло, я подумал: «О-оу». Если вы собираетесь победить, вам нужны такие моменты. И нужно, чтобы они складывались в вашу пользу.

А потом я посмотрел на скамейку «Вашингтона». Я увидел Ови, он сходил с ума. Подумал: «Если этот парень заведётся, у нас проблемы» (смеётся). Ови играл очень хорошо, Том Уилсон играл очень хорошо, Холтби играл очень хорошо. Они были лучшей командой и заслужили победу в той серии.

Мы играли не так хорошо, могли сыграть лучше, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.