Тренер «Шанхая»: не думаю, что переход из НХЛ в КХЛ — шаг назад. Здесь есть вызов

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли оценил свой переход из НХЛ в КХЛ.

– Хочется задать каверзный вопрос. Вы многого добились в Северной Америке, работа в КХЛ не является шагом назад по карьерной лестнице?

– Нет, не думаю, что это так. Я начал свою работу в Европе, и мы с женой всегда мечтали туда вернуться ближе к закату моей карьеры. КХЛ – это новое приключение для нас, потому что в этой лиге присутствует дух челленджа. Будучи тренером, ты испытываешь себя – насколько много потенциала сможешь выдавить из того или иного игрока. Что в НХЛ, что в КХЛ передо мной как тренером стоит одна и та же задача. Ты просыпаешься утром и начинаешь работать как всегда, с единственной разницей: лига другая, игроки совершенно другие, а задача такая же.

Если я перехожу в другую лигу, начинаю там работать, мысленно считая, что это шаг назад – то я никого не уважаю, начиная с себя, игроков и заканчивая, к примеру, КХЛ. Да мне вообще всё здесь нравится, я даже не могу перечислить хоть что-то, что мне не по душе. Единственное, что может огорчать – это дальнее расстояние от моей семьи. Санкт-Петербург очень красивый город, в нём удобно и легко гулять, прекрасные рестораны и общее ощущение, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.