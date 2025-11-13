Иван Морозов вернулся в состав «Спартака» и готовится к предстоящим играм

Пресс-служба «Спартака» официально сообщила, что нападающий Иван Морозов вернулся в состав клуба и готовится вместе с командой к предстоящим играм.

Хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения с четырёх лет до одного месяца.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в свой обновлённый расширенный пул допинг-тестирования трёх хоккеистов «Спартака», в том числе отбывшего дисквалификацию за употребление кокаина нападающего Ивана Морозова.