Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Морозов вернулся в состав «Спартака» и готовится к предстоящим играм

Иван Морозов вернулся в состав «Спартака» и готовится к предстоящим играм
Комментарии

Пресс-служба «Спартака» официально сообщила, что нападающий Иван Морозов вернулся в состав клуба и готовится вместе с командой к предстоящим играм.

Хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения с четырёх лет до одного месяца.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в свой обновлённый расширенный пул допинг-тестирования трёх хоккеистов «Спартака», в том числе отбывшего дисквалификацию за употребление кокаина нападающего Ивана Морозова.

Материалы по теме
Иван Морозов и ещё два хоккеиста «Спартака» включены в пул тестирования РУСАДА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android