«Незаслуженно не получил своего шанса». Дер-Аргучинцев — об уходе Кравцова из НХЛ

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал возвращение в команду форварда Виталия Кравцова, который начинал сезон в системе «Ванкувер Кэнакс».

— Ещё один парень из вашего состава вернулся назад — Виталий Кравцов. Как его встретили в команде?

— Мы с Виталиком — близкие друзья. Всегда были на связи. С одной стороны, я очень рад, что Виталик вернулся. Мы все скучали по нему. С другой – он достоин того, чтобы играть в НХЛ. Наверное, он незаслуженно не получил своего шанса.

— И всё же, чего не хватает Кравцову? Уже четвёртая попытка заиграть в НХЛ у него прошла вхолостую.

— У него всё есть для того, чтобы заиграть в НХЛ. Просто, когда тебе не дают шанса, ты мало что можешь с этим сделать. К сожалению, обстоятельства сложились не в его пользу, — заявил Дер-Аргучинцев.