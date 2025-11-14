Скидки
Экс-тренер «Рейнджерс»: Шестёркин — огонь, который зажигает всё вокруг себя

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли, который ранее работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», высказался про игру российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина.

«То же самое, что я сказал про Панарина, скажу про Шести. Он молод, но так настроен работать! Я вспомнил про Хлебушка, потому что Шести такой же конкурентоспособный. Этот парень – огонь, который зажигает всё вокруг себя вместе с командой», – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне набрал 20 очков и занимает седьмое место в таблице Востока.

