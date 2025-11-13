Скидки
Хоккей

Определён окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Определён окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной «Россия 25» определился с окончательным составом на Кубок Первого канала, который пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря, сообщает главный тренер национальной команды Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург» Мг), Владислав Подъяпольский («Динамо» М), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семён Чистяков (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба — «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов (все – «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба – «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург» Мг), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Джиошвили, Артём Ильенко (оба — «Динамо» М), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

Средний возраст команды — 25 лет. Вызваны представители 13 клубов КХЛ.

