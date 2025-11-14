Скидки
Экс-тренер «Вегаса» рассказал, кого из «Голден Найтс»-2018 он бы взял в «Шанхай»

Экс-тренер «Вегаса» рассказал, кого из «Голден Найтс»-2018 он бы взял в «Шанхай»
Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли, который ранее работал в «Вегас Голден Найтс», ответил на вопрос, кого бы взял в китайский клуб из состава «золотых рыцарей» 2018 года.

– Если бы вы могли взять в «Шанхай» одного игрока из той команды, кто бы это был?
– Многих мог бы взять. Мне очень нравится Марк-Андре Флёри. Просто потому, что он отличный вратарь, а ещё шикарная личность. Такие игроки освещают раздевалку. Он полон жизненной энергии, очень позитивный и весёлый человек. Никто не работает так же усердно, как он, но он всегда делает это с улыбкой на лице. Такой настрой передаётся всем остальным в раздевалке. Но вообще это тяжёлый вопрос для меня. Там было так много хороших ребят, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Майком Келли читайте на «Чемпионате»
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
