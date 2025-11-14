Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Разглядывал фамилии и думал: «Господи, они хороши». Келли — о матче с Россией на ЧМ-2021

«Разглядывал фамилии и думал: «Господи, они хороши». Келли — о матче с Россией на ЧМ-2021
,
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли прокомментировал игру со сборной России на чемпионате мира 2021 года. Специалист работал в штабе команды Канады.

ЧМ-2021 . 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
ОТ
Канада
1:0 Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32 (5x5)     1:1 Хенрик (Браун, Комтуа) – 45:03 (5x4)     1:2 Манджапане (Стечер) – 62:12 (3x3)    

– Ходили мнения, что Канада была негласно объявлена андердогом на чемпионате мира. Особенно в игре с Россией. Даже в Канаде не верили, что вы можете соревноваться между собой.
– Да никто ничего не говорил плохого. Просто Россия была очень хороша, с хорошим количеством игроков. У нас не было такого калибра игроков, зато была хорошая игра вратаря и мы забивали в нужное время. Честно говоря, когда я смотрел разминку, смотрел на игроков России, разглядывал их фамилии и думал: «О господи, они хороши». Но всё сыграло больше на руку нам, не им. Они бы смогли выиграть, если бы мы отыграли четыре-пять раз, но не в тот день, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Майком Келли читайте на «Чемпионате»
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
Эксклюзив
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android