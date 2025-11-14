«Разглядывал фамилии и думал: «Господи, они хороши». Келли — о матче с Россией на ЧМ-2021

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли прокомментировал игру со сборной России на чемпионате мира 2021 года. Специалист работал в штабе команды Канады.

– Ходили мнения, что Канада была негласно объявлена андердогом на чемпионате мира. Особенно в игре с Россией. Даже в Канаде не верили, что вы можете соревноваться между собой.

– Да никто ничего не говорил плохого. Просто Россия была очень хороша, с хорошим количеством игроков. У нас не было такого калибра игроков, зато была хорошая игра вратаря и мы забивали в нужное время. Честно говоря, когда я смотрел разминку, смотрел на игроков России, разглядывал их фамилии и думал: «О господи, они хороши». Но всё сыграло больше на руку нам, не им. Они бы смогли выиграть, если бы мы отыграли четыре-пять раз, но не в тот день, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.