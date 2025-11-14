«Если он достоин такого, то почему нет». Экс-тренер клубов НХЛ — о контракте Капризова

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о новом контракте российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

– Вы сказали об НХЛ и новостях. Пока что самая большая новость – это рекордный гонорар Капризова.

– Хорошо для него, да? (Смеётся.) Я не знаю Кирилла лично, но слышал о нём много хороших вещей. Это действительно трудоспособный игрок, и если он достоин такого гонорара, то почему бы и нет, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.

Ранее стало известно, что Капризов подписал со своим клубом рекордный для НХЛ контракт на общую сумму $ 136 млн со сроком действия восемь лет.