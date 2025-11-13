«Не было попыток навязать мнение извне». Волков — о подписании Кравцова в «Трактор»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал заключение контракта с нападающим Виталием Кравцовым.

— Насколько у вас была самостоятельная позиция в переговорах с Кравцовым?

— «Трактор» — прозрачная организация с точки зрения принятия решений. Есть генеральный директор Иван Савин, есть генеральный менеджер Алексей Волков. У нас всегда диалог и нет секретов, как нет и не было попыток навязать мнение извне. Мы внутри прекрасно представляем ценность Виталия Кравцова для клуба. Как хоккеиста, воспитанника и лидера. Трёхлетний контракт — это плод совместных усилий и серьёзный шаг для всех.

— Насколько вы считаете его трансфер приоритетным в ситуации, что у «Трактора» больше проблем в других линиях?

— Мы прекрасно понимаем свои точки роста и текущие проблемы. Они на виду. Но отказ от Кравцова никак с ними не пересекается. Да, нам пришлось быстро умещать его контракт в потолок, но времени для того, чтобы усилить состав и сделать его более конкурентоспособным — ещё более двух месяцев. Селекция не прекращается. По опыту знаю, что нужное решение или нужный игрок могут появиться внезапно, тогда мы и будем реагировать максимально быстро. Все ресурсы для этого у клуба есть.

— Рассматривался ли вариант обмена прав Виталий Кравцов — Клим Костин?

— Даже в мыслях не было его начинать. Ни с нашей стороны, ни со стороны коллег из Омска. То же касается и других, звучащих в прессе вариантов обмена, — цитирует Волкова «РБ Спорт».