Остон Мэттьюс из-за повреждения после силового приёма Задорова пропустит пару игр

Комментарии

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустит пару встреч из-за повреждения после силового приёма защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

«Травма Остона Мэттьюса считается несерьёзной, но он пропустит пару игр», — написал Фридман.

Столкновение состоялось в середине второго периода, когда россиянин подтолкнул Мэттьюса, который неудачно упал и врезался в борт. После этого столкновения звёздный нападающий не выходил на лёд до конца матча. Позднее за своего капитана попытался вступиться нападающий «Торонто» Макс Доми, который набросился с кулаками на Задорова. Но россиянин отказался драться и заработал для команды большинство.

Комментарии
