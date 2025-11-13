Скидки
Главная Хоккей Новости

Авангард — Трактор, результат матча 13 ноября 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Авангард» прервал серию поражений, победив дома «Трактор»
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Фьоре (Окулов) – 03:50 (5x5)     1:1 Кравцов (Дронов, Светлаков) – 07:41 (5x5)     1:2 Григоренко (Дронов, Ливо) – 30:17 (5x4)     2:2 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 31:21 (5x4)     3:2 Потуральски (Маклауд, Лажуа) – 56:10 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На четвёртой минуте первого периода Джованни Фьоре открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Виталий Кравцов восстановил равенство в игре. В середине второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Трактора» забил Михаил Григоренко, в составе «Авангарда» — Майкл Маклауд. На 17-й минуте третьего периода Эндрю Потуральски вывел «Авангард» вперёд.

Омский клуб прервал серию поражений из трёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Торпедо» в гостях 16 ноября. «Трактор» в этот же день примет дома «Автомобилист».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
