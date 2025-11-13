«Авангард» прервал серию поражений, победив дома «Трактор»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Джованни Фьоре открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Виталий Кравцов восстановил равенство в игре. В середине второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Трактора» забил Михаил Григоренко, в составе «Авангарда» — Майкл Маклауд. На 17-й минуте третьего периода Эндрю Потуральски вывел «Авангард» вперёд.

Омский клуб прервал серию поражений из трёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Торпедо» в гостях 16 ноября. «Трактор» в этот же день примет дома «Автомобилист».