Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» вызвал российского вратаря Ахтямова из АХЛ

«Торонто» вызвал российского вратаря Ахтямова из АХЛ
Комментарии

«Торонто Мэйпл Лифс» вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из АХЛ из фарм-клуба «Торонто Марлис», сообщает пресс-служба канадского клуба.

В прошлом сезоне 24-летний вратарь провёл в составе клуба Американской хоккейной лиги 26 матчей и одержал 11 побед при трёх играх на «ноль» и 90,1% отражённых бросков. В текущем сезоне он сыграл за «Торонто Марлис» шесть матчей, четыре из которых были победными.

Ахтямов был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 106-м номером в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года. Артур в нынешнем сезоне сыграл в третьем периоде и овертайме встречи с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ).

Материалы по теме
«Оттава» победила «Торонто» с дублем Пинто. За «Мэйпл Лифс» сыграл вратарь Ахтямов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android