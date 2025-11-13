«Торонто» вызвал российского вратаря Ахтямова из АХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из АХЛ из фарм-клуба «Торонто Марлис», сообщает пресс-служба канадского клуба.

В прошлом сезоне 24-летний вратарь провёл в составе клуба Американской хоккейной лиги 26 матчей и одержал 11 побед при трёх играх на «ноль» и 90,1% отражённых бросков. В текущем сезоне он сыграл за «Торонто Марлис» шесть матчей, четыре из которых были победными.

Ахтямов был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 106-м номером в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года. Артур в нынешнем сезоне сыграл в третьем периоде и овертайме встречи с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ).